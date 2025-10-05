Сили ППО знешкодили 439 дронів та 39 ракет

Робота ППО (Фото: Генштаб)

У ніч проти 5 жовтня та вранці сили протиповітряної оборони знищили майже п’ять сотень російських ракет та дронів. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 20:00 4 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом було виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу:

→ 496 дронів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Кача в тимчасово окупованому Криму, близько 250 із них – "шахеди";

→ двох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області;

→ 42 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Самарська, Курська, Брянська області);

→ дев’яти крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Основний напрямок удару – Львівська область.

Станом на 14:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 478 повітряних цілей:

→ 439 ворожих безпілотників;

→ одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";

→ 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;

→ шість крилатих ракет "Калібр".

Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).

Зафіксовано прямі влучання восьми ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.