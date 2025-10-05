Росія запустила понад 50 ракет й 500 безпілотників

У ніч проти 5 жовтня окупанти били по Україні крилатими та аеробалістичними ракетами, а також дронами

Наслідки у Львівській області (Фото: ДСНС)

У ніч проти 5 жовтня росіяни запустили понад 50 ракет та сотні безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну комбіновану атаку.

За його словами, окупанти застосували більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Били крилатими ракетами, "шахедами", а також аеробалістичними "Кинджалами".

Під ударом були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області. Станом на ранок відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. Ще п’ять людей загинуло.

Зеленський додав, що зараз на місцях, де це потрібно, тривають рятувальні й відновлювальні роботи. Глава держави постійно отримує доповіді від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка й міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, керівників обласних військових адміністрацій, голови Нафтогазу Сергія Корецького.

Зеленський уточнив, що росіяни знову били по інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей. Він акцентував, що потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо протиповітряної оборони.

Глава держави вважає, що одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна зупинитися.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:50. Міністерство енергетики повідомило, що Росія завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Зокрема, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в Запоріжжі та районі.

Складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях. У Чернігівській області продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути електропостачання.