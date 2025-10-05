Россия запустила более 50 ракет и 500 беспилотников

В ночь на 5 октября оккупанты били по Украине крылатыми и аэробаллистическими ракетами, а также дронами

Последствия во Львовской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 5 октября россияне запустили более 50 ракет и сотни беспилотников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя ночную комбинированную атаку.

По его словам, оккупанты применили более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Били крылатыми ракетами, "шахедами", а также аэробаллистическими "Кинжалами".

Под ударом были Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области. По состоянию на утро известно об около 10 людях, которые пострадали из-за атаки. Еще пять человек погибли.

Зеленский добавил, что сейчас на местах, где это нужно, продолжаются спасательные и восстановительные работы. Глава государства постоянно получает доклады от министра внутренних дел Игоря Клименко и министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, руководителей областных военных администраций, главы Нафтогаза Сергея Корецкого.

Зеленский уточнил, что россияне снова били по инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей. Он акцентировал, что нужна большая защита, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно относительно противовоздушной обороны.

Глава государства считает, что одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина остановиться.

Новость дополняется...