В Україні почалися екстрені відключення світла після російських ударів по енергетиці

У низці областей впроваджено аварійні графіки відключення електроенергії через чергові російські обстріли. Є руйнування і постраждалі

Наслідки в Київській області (Фото: ДСНС)

Після масованої російської ракетно-дронової атаки в низці українських областей впроваджують аварійні графіки відключень. Про це повідомляють місцеві обленерго і представники влади.

Так, через російські удари по енергетиці на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Вони діють для 10 черг споживачів.

Також діють екстрені відключення у Полтавській області. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. Без світла залишилися 16 578 домівок і 800 юридичних абонентів.

У Київській області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського й Бориспільського районів.

Об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переводять на генератори.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що вночі у Броварах уламки ворожого БпЛА впали на двоповерхову будівлю мінімаркету. Внаслідок цього сталася пожежа та часткове руйнування споруди.

Також, за даними ОВА, пошкоджено три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено й два пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибито вікна.

На Кіровоградщині через атаку – відключення водонасосної станції ОКВП "Дніпро-Кіровоград" у Світловодську. Наразі тиск у водомережі знизився, система працює в економному режимі.

Дніпропетровську область Росія масовано атакувала БпЛА та ракетами, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському, на Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура, виникли пожежі.

У Кривому Розі – троє постраждалих через ракетний удар.

Горіло й в Українській громаді Синельниківського району. Вогонь охопив комбайн, вантажівку, господарську споруду.

У Миколаївській громаді через влучання БпЛА зайнявся приватний будинок.

У Черкаській області є наслідки для інфраструктури. По допомогу до медиків звернулися троє людей.