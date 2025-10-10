"Цинічна й прорахована атака". Росія запустила понад 30 ракет і більш ніж 450 дронів

Фото: ДСНС Київської області

У ніч проти 10 жовтня Росія масовано атакувала об’єкти критичної інфраструктури України, запустивши понад 450 дронів і більш ніж три десятки ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

На багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці.

Зеленський наголосив, що це була атака "проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити".

Станом на ранок по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих. У Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина – семирічний хлопчик.

У Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині.

Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина.

"Саме цивільна, енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, "сімки" – у реалізації постачань ППО, у санкціях", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна розраховує на реакцію групи "двадцяти", "усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків".

ОНОВЛЕНО О 10:22. Повітряні сили уточнили, що загалом РФ запустила 465 дронів (близько 200 з них – "шахеди") і 32 ракети: два "Кинджали", 14 балістичних "Іскандерів-М"/KN-23, 12 крилатих "Іскандерів-К", чотири авіаційні Х-59/69.

Збити вдалося 405 дронів і 15 ракет. Ще чотири ракети не досягли цілей (локаційно втрачені).

Зафіксовано прямі влучання 13 ракет і 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на семи локаціях.