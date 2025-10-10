Метро Києва курсуватиме зі змінами через удари росіян по енергетиці

Рух між станціями "Славутич" та "Червоний хутір" неможливий після масованої ракетно-дронової атаки росіян

Київський метрополітен (Фото: Depositphotos)

У п'ятницю, 10 жовтня, внаслідок російських обстрілів енергетики потяги метро у Києві курсуватимуть зі змінами. Про це попередила Київська міська державна адміністрація.

Рух поїздів на ділянці від "Печерська" до "Червоного хутора" тимчасово неможливий через складну енергетичну проблему.

Червона лінія: Поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна", інтервал руху – шість хвилин.

Синя лінія: Поїзди курсуватимуть між станціями "Героїв Дніпра" – "Теремки", інтервал руху – шість хвилин.

Зелена лінія: Поїзди курсуватимуть від станції "Сирець" до станції "Видубичі", інтервалам очікування поїзда – сім хвилин.

Рух поїздів між станціями "Славутич" і "Червоний хутір" наразі неможливий через поточну ситуацію з електроживленням.

Укрзалізниця повідомила про те, що київська кільцева електричка у п'ятницю, 10 жовтня, курсуватиме за планом, з можливими незначними затримками.

У КМДА нагадують, що під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють у режимі укриття.

Внаслідок масованої атаки у ніч проти 10 жовтня лівий берег Києва залишився без світла. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та багатоповерхівки, станом на ранок відомо про дев'ятьох постраждалих.