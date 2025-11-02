ПВО Украины усилено новыми Patriot от Германии – Зеленский

Пусковые установки Patriot (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Президент Владимир Зеленский сообщил об усилении составляющей систем Patriot в противовоздушной обороне Украины благодаря новой помощи от Германии. Об этом глава государства написавший в своих соцсетях.

"Мы укрепили компонент "петриотов" в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриху Мерцу за этот наш совместный шаг для защиты жизней от российского террора. Некоторое время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены. Спасибо всем, кто помогал!", – рассказал Зеленский.

Президент не сообщил, сколько Patriot было передано, но в конце сентября он анонсировал, что осенью Украина получит еще две такие системы. Это же число озвучивал и министр обороны Германии Борис Писториус, отметив, что это вооружение передадут до конца 2025 года.

Украина нуждается в Patriot, поскольку это одна из немногих западных систем ПВО, способных сбивать баллистику.

СПРАВКА. Экспортная цена одной батареи Patriot – около $2,5 млрд. Одна ракета к системе стоит $6-10 млн. Одна система включает от четырех до восьми пусковых установок. Экспортная цена одной батареи Patriot – около $2,5 млрд. Одна ракета к системе стоит $6-10 млн. Одна система включает от четырех до восьми пусковых установок.

Также глава государства отметил, что Киев продолжает работать над построением надежной системы ПВО вместе с партнерами, отметив, что она сможет гарантировать безопасность и для них, а не только для Украины.

Переговоры о следующих совместных шагах для усиления ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями нужных систем, отметил Зеленский, добавив, что "будут и дальнейшие результаты".

"Российские удары с воздуха – это главная ставка Путина в этой войне, именно террором он хочет компенсировать неспособность достичь своих безумных целей на земле. Поэтому каждое усиление нашей ПВО буквально приближает нас к завершению войны, которого мы все ждем. Чем меньше будет удаваться России, тем большим будет ее мотив завершить войну", – подчеркнул президент.