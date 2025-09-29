Германия передаст Украине еще две системы Patriot – Писториус

Борис Писториус (Фото: facebook.com/borispistorius)

Германия может передать Украине еще две системы противовоздушной обороны Patriot до конца 2025 года. Об этом сообщил немецкий министр обороны Борис Писториус на Варшавском форуме по безопасности.

Он напомнил, что немецкое правительство уже предоставило Украине три системы Patriot.

"До конца этого года мы предоставим еще две усовершенствованные системы ПВО Patriot при поддержке партнеров из Норвегии", – сказал глава немецкого Минобороны.

Он напомнил о недавних массированных атаках России по Украине, во время которых было запущено свыше 5880 дронов и 40 ракет. По словам Писториуса, это подтверждает необходимость и дальше усиливать украинскую ПВО, чем Германия и занимается.