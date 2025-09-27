WSJ: Трамп заявил, что открыт к снятию ограничений на удары вглубь России оружием США

Президент Штатов не брал никаких обязательств по отмене запрета на дальнобойные удары по РФ, заявили собеседники

Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Соединенные Штаты не исключают снятия ограничений на применение американского оружия для ударов вглубь территории России. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что он открыт к отмене ограничений на использование Киевом американского оружия дальнего радиуса действия для ударов по территории России, но, по словам высокопоставленного чиновника США и украинского чиновника, он не обязался сделать это во время встречи во вторник.

Во время обсуждения в кулуарах Организации Объединенных Наций Зеленский попросил Трампа предоставить больше ракет дальнего радиуса действия и одобрить использование такого оружия для ударов по целям на суверенной территории России.

Трамп ответил, что не возражает против этой идеи, хотя оба чиновника заявили, что президент Штатов не брал никаких обязательств по отмене запрета США на такие атаки.

26 сентября The Telegraph писала, что Зеленский на встрече в Нью-Йорке просил у Трампа дальнобойные ракеты Tomahawk.

Axios сообщило, что президент Штатов отказался продать членам НАТО крылатые ракеты Tomahawk для дальнейшей передачи Украине.