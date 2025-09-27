WSJ: Трамп заявив Зеленському, що відкритий до зняття обмежень на удари вглиб Росії зброєю США

Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Сполучені Штати не виключають зняття обмежень на застосування американської зброї для ударів вглиб території Росії. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Президент США Дональд Трамп заявив українському колезі Володимиру Зеленському, що він відкритий до скасування обмежень на використання Києвом американської зброї далекого радіуса дії для ударів по території Росії, але, за словами високопосадовця США та українського чиновника, він не зобов'язався зробити це під час зустрічі у вівторок.

Під час обговорення в кулуарах Організації Об'єднаних Націй Зеленський попросив Трампа надати більше ракет далекого радіуса дії та схвалити використання такої зброї для ударів по цілях на суверенній території Росії.

Трамп відповів, що не заперечує проти цієї ідеї, хоча обидва чиновники заявили, що президент Штатів не брав жодних зобов'язань щодо скасування заборони США на такі атаки.

26 вересня The Telegraph писала, що Зеленський на зустрічі в Нью-Йорку просив у Трампа далекобійні ракети Tomahawk.

Axios повідомило, що президент Штатів відмовився продати членам НАТО крилаті ракети Tomahawk для подальшого передання Україні.