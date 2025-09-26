The Telegraph: Зеленський попросив Трампа дати Україні далекобійні ракети Tomahawk

Держсекретар США сказав європейським колегам, що зміну риторики Трампа потрібно приймати настільки позитивно, наскільки можна

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент України Володимир Зеленський попросив у президента США Дональда Трампа далекобійні ракети Tomahawk. Про це повідомили The Telegraph численні неназвані співрозмовники.

Прохання прозвучало на закритій зустрічі лідерів, яка відбулася в рамках Організації Об'єднаних Націй. За словами обізнаних осіб, Зеленський повідомив, що високотехнологічна система зброї допоможе переконати Росію сісти за стіл переговорів для обговорення мирної угоди.

Окремі дипломатичні співрозмовники розповіли, що держсекретар США Марко Рубіо повідомив своїм європейським колегам, що зміни в риториці Трампа слід розглядати "настільки позитивно, наскільки це можливо".

Він укотре зазначив, що Трамп "дуже злий" на Путіна за те, що той ігнорує його спроби покласти край повномасштабній війні в Україні.

Однак незрозуміло, чи увінчаються успіхом спроби Зеленського отримати ракети "Томагавк" від США.

В інтерв'ю Axios Зеленський розповів, що попросив у Трампа далекобійне озброєння, яке б могло прискорити мир в Україні. За його словами, президент США відповів, що має намір "працювати" над цим питанням.

Довідка. Дальність польоту ракети "Томагавк" залежить від модифікації, але в основному становить від 1250 до 2500 км, а швидкість – 800 км/год. Маса її боєголовки становить 450 кг. Вартість однієї ракети близько $1,9 млн.