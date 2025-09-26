The Telegraph: Зеленський попросив Трампа дати Україні далекобійні ракети Tomahawk
Президент України Володимир Зеленський попросив у президента США Дональда Трампа далекобійні ракети Tomahawk. Про це повідомили The Telegraph численні неназвані співрозмовники.
Прохання прозвучало на закритій зустрічі лідерів, яка відбулася в рамках Організації Об'єднаних Націй. За словами обізнаних осіб, Зеленський повідомив, що високотехнологічна система зброї допоможе переконати Росію сісти за стіл переговорів для обговорення мирної угоди.
Окремі дипломатичні співрозмовники розповіли, що держсекретар США Марко Рубіо повідомив своїм європейським колегам, що зміни в риториці Трампа слід розглядати "настільки позитивно, наскільки це можливо".
Він укотре зазначив, що Трамп "дуже злий" на Путіна за те, що той ігнорує його спроби покласти край повномасштабній війні в Україні.
Однак незрозуміло, чи увінчаються успіхом спроби Зеленського отримати ракети "Томагавк" від США.
В інтерв'ю Axios Зеленський розповів, що попросив у Трампа далекобійне озброєння, яке б могло прискорити мир в Україні. За його словами, президент США відповів, що має намір "працювати" над цим питанням.
- У жовтні 2024 року Зеленський заявив, що медіа "злили" інформацію щодо плану України отримати ракети Tomahawk.
- 15 липня 2025 року The Washington Post повідомляв, що Трамп думав надати Україні ракети Tomahawk, але поки що обмежився ATACMS.
- У розвідці ж вважають, що Україні було б важко використовувати "Томагавки".
- 23 вересня Трамп написав пост, у якому заявив, що Україна може відвоювати всі свої території за підтримки ЄС, а ось Росія перебуває у великій економічній біді.
