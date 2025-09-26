Президент не виключив, що Трамп може змінити думку щодо відвоювання територій України

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський був "приємно здивований" заявою президента США Дональда Трампа щодо того, що Україна здатна відвоювати всі свої території за допомогою Європи. Але він може змінити думку, сказав президент в інтерв'ю Axios.

На думку Зеленського, у Трампа змінилися відносини з диктатором РФ Володимиром Путіним і він зрозумів, що цей союз "не принесе йому успіху".

"Я був позитивно здивований, це дуже важливо для нас, для мене. Президент [Трамп] зрозумів, що Путін бреше йому, що він грає з ним в ігри. На мою думку, президент США на Алясці дав йому більше, ніж він заслуговує", – сказав Зеленський.

Проте він не виключив, що Трамп може незабаром знову змінити думку. Однак заявив, що той бажає завершити війну Росії проти України.

Також Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Трампом у Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй попросив нову систему озброєння, яка могла б пришвидшити кінець війни. Президент США відповів, що "працюватиме" над тим, щоб Україна отримала нову систему далекого радіуса дії.

За словами президента, американський лідер сказав йому, що Україна повинна завдати ударів "око за око" по російській енергетичній інфраструктурі та складах зброї.