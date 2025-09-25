Трамп: Попри важкі бомбардування України, росіяни майже нічого не захопили

Керівник Штатів зауважив, що Росія майже безрезультатно втратила "мільйони і мільйони доларів" в озброєнні та особовому складі

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що попри російські атаки по Україні в останні два тижні, окупанти майже не отримали результатів на полі бою. Про це американський політик розповів під час зустрічі з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

"Але я дуже розчарований у Путіні. І він воював важко. Він воював довго, і вони [росіяни] втратили близько мільйона солдатів. І, знаєте, за останні два тижні, з усіма важкими бомбардуваннями, вони майже не завоювали жодної землі. Подумайте про це", – сказав Трамп.

Він повторив свою попередню заяву, зауваживши, що ніколи б не назвав когось "паперовим тигром", але наголосив, що Росія витратила "мільйони і мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси і життя, їхні [росіян] життя" – і при цьому "практично не здобула жодної землі".

"Я думаю, що час зупинитися. Я справді так вважаю", – підсумував американський президент.

На цій же зустрічі з Ердоганом керівник Штатів завив, що хотів би, щоб Туреччина припинила купувати нафту в Росії, поки та веде війну проти України.