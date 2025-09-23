Зеленський на зустрічі з Трампом: ЗСУ звільнили 360 кілометрів квадратних за місяць

Володимир Зеленський (Фото: Henning Bagger / EPA)

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом повідомив, що за місяць українські захисники звільнили понад три сотні кілометрів квадратних цього місяця. Про це глава держави розповів під час спілкування з пресою перед початком переговорів.

"«Я проінформую пана президента [США] та його команду про те, що відбувається на полі бою. У нас є хороші новини. Звичайно, ми хочемо зупинити війну, і в першу чергу з вашою [Трампа] допомогою. І добре, що наші солдати звільнили 360 кілометрів [квадратних] за ці місяці. І, звичайно, ми поговоримо про те, як закінчити війну, і про наші гарантії безпеки. Є багато чого обговорити", - розповів керівник України.

Також він зауважив, що досягти звільнення цих територій вдалося завдяки українським військовим та програмі PURL, за якою партнери по НАТО купляють американську зброю для України.

Зеленський додав, що окрім деокупації територій Сили оборони за місяць в 1000 окупантів: "Звичайно, ми хочемо обміняти [їх], тому що наші солдати нам у будь-якому випадку потрібні".

