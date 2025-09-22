Сирський заявив про просування Сил оборони на Добропільському напрямку

Штурмові підрозділи на окремих напрямках у Донецькій області просунулись до 2,5 км, повідомив головком

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

Українські військовослужбовці продовжують просуватися на Добропільському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, за добу відновлено контроль над 1,3 квадратних кілометрів території, проведено пошук та знищення окупантів на території 2,1 квадратних кілометрів Покровського району Донецької області.

Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 метрів до 2,5 кілометра.

В ході ведення бойових дій знищено 43 окупанти, загальні втрати росіян – 65 осіб.

Також знищено 11 одиниць військової техніки (чотири артилерійські системи, шість БпЛА та один мотоцикл).

Сирський наголосив, що загалом за час операції станом на 00:00 22 вересня звільнено 164,5 квадратні кілометри, понад 180 квадратних кілометрів – зачищено від ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ – дев’ять.

Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку становлять 2696 осіб, з них безповоротні – 1492. Триває поповнення обмінного фонду.

Також окупанти втратили – 856 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків – 12, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 175, реактивних систем залпового вогню – п’ять, автотехніки – 441, мотоциклів і квадроциклів – 58, спеціальної техніки – одна, БпЛА – 173.

Мапа: DeepState

19 вересня Зеленський заявив, що росіяни не змогли розгорнути повноцінний наступ у районі Покровська та Добропілля в Донецькій області.

Того самого дня Сирський повідомив, що на Добропільському напрямку українські захисники просунулися на відстань до 7 км вглиб оборони загарбників.