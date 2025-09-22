Сырский заявил о продвижении Сил обороны на Добропольском направлении

Штурмовые подразделения на отдельных направлениях в Донецкой области продвинулись до 2,5 км, сообщил главком

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

Украинские военнослужащие продолжают продвигаться на Добропольском направлении. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, за сутки восстановлен контроль над 1,3 квадратных километров территории, проведен поиск и уничтожение оккупантов на территории 2,1 квадратных километров Покровского района Донецкой области.

Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 метров до 2,5 километра.

В ходе ведения боевых действий уничтожено 43 оккупанта, общие потери россиян – 65 человек.

Также уничтожено 11 единиц военной техники (четыре артиллерийские системы, шесть БпЛА и один мотоцикл).

Сырский отметил, что всего за время операции по состоянию на 00:00 22 сентября освобождено 164,5 квадратных километра, более 180 квадратных километров – зачищено от вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Восстановлен контроль над семью населенными пунктами, зачищено от ДРГ – девять.

Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составляют 2696 человек, из них безвозвратные – 1492. Продолжается пополнение обменного фонда.

Также оккупанты потеряли – 856 единиц вооружения и военной техники. Из них: танков – 12, боевых бронированных машин – 38, артсистем – 175, реактивных систем залпового огня – пять, автотехники – 441, мотоциклов и квадроциклов – 58, специальной техники – одна, БпЛА – 173.

Карта: DeepState

19 сентября Зеленский заявил, что россияне не смогли развить полноценное наступление в районе Покровска и Доброполья в Донецкой области.

В тот же день Сырский сообщил, что на Добропольском направлении украинские защитники продвинулись на расстояние до 7 км вглубь обороны захватчиков.