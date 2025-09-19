Украинские войска продвинулись на 3-7 километров вглубь обороны оккупантов под Добропольем
На Добропольском направлении украинские защитники продвинулись на расстояние до 7 километров вглубь обороны захватчиков. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Продолжается операция Сил обороны Украины в Донецкой области, на Добропольском направлении. Продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет от 3 до 7 километров", – написал он.
Военачальник отметил, что за время операции защитники восстановили контроль в семи населенных пунктах, еще девять зачищены от диверсионно-разведывательных групп оккупантов (освобождено 160 километров квадратных, еще 171 – зачищено). Накануне, во время поездки в Донецкую область, эти же цифры озвучивал президент Владимир Зеленский.
"Потери российского агрессора в личном составе за это время составили 2456 человек, из них безвозвратные – 1322. Существенно пополнен "обменный фонд" для возвращения украинских защитников и защитниц из российского плена", – подчеркнул главком ВСУ.
Также, добавил он, захватчики потеряли 817 единиц вооружения и военной техники: 12 танков, 37 боевых бронированных машин, 162 артсистемы, пять реактивных систем залпового огня, 382 единицы автомобильной техники, 58 мотоциклов, одну единицу спецтехники и 160 дронов.
- 19 сентября Зеленский заявил о продолжении контрнаступательных действий Сил обороны на Донецком направлении.
Комментарии (0)