Українські війська просунулися на 3-7 кілометрів вглиб оборони окупантів під Добропіллям – Сирський

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача)

На Добропільському напрямку українські захисники просунулися на відстань до 7 кілометрів вглиб оборони загарбників. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Триває операція Сил оборони України на Донеччині, на Добропільському напрямку. Просування наших військ у глибину оборони противника становить від 3 до 7 кілометрів", – написав він.

Воєначальник зауважив, що за час операції захисники відновили контроль у семи населених пунктах, ще дев'ять зачищено від диверсійно-розвідувальних груп окупантів (звільнено 160 кілометрів квадратних, ще 171 – зачищено). Напередодні, під час поїздки до Донецької області, ці ж цифри озвучував президент Володимир Зеленський.

"Втрати російського агресора в особовому складі за цей час становили 2456 осіб, з них безповоротні – 1322. Суттєво поповнено "обмінний фонд" для повернення українських захисників і захисниць із російського полону", – наголосив головком ЗСУ.

Також, додав він, загарбники втратили 817 одиниць озброєння та військової техніки: 12 танків, 37 бойових броньованих машин, 162 артсистеми, п'ять реактивних систем залпового вогню, 382 одиниці автомобільної техніки, 58 мотоциклів, одну одиницю спецтехніки та 160 дронів.

Мапа: Deepstate (cинім кольором – нещодавно звільнені території, зеленим – звільнені раніше)

