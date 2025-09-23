Сирський повідомив топгенералу США про зрив планів наступів РФ навесні-влітку 2025-го
Силам оборони вдалося зірвати наступальні плани окупантів на весну-літо 2025 року. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у розмові з генералом Крістофером Донаг'ю, командувачем Сухопутних військ США в Європі й Африці та очільником відповідного командування Об'єднаних Збройних сил НАТО.
"Розповів про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. Незважаючи на кількісно переважаючі сили ворога та високу концентрацію його вогневих засобів на окремих ділянках фронту, йому не вдається переломити ситуацію на свою користь. Умілі маневрені та контратакувальні дії українських підрозділів зірвали наступальні плани росіян у весняно-літній кампанії", – розповів головком ЗСУ.
Водночас, додав він, окупанти не припиняють завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об'єктах економіки й військово-промислово комплексу України, б'ють по житловій забудові й продовжують терор проти цивільних: "Щоб захистити наших людей, наші підприємства і території, Україні потрібно більше дієвих засобів протиповітряної оборони, ракет, засобів радіоелектронної боротьби та інших сучасних систем озброєнь".
"Працюємо над продовженням співпраці з американськими партнерами для підтримки спроможностей Сил оборони України в інтересах безпеки всього євроатлантичного простору. Засоби ППО та дальнього ураження – наш головний пріоритет", – додав Сирський.
Також він подякував американській стороні за підтримку та військову допомогу Україні, зокрема за заплановану до передання зброю, техніку та боєприпаси у межах пакетів програми PURL на вересень-жовтень 2025 року.
- 20 вересня президент Зеленський повідомив, що Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи у Куп'янську Харківської області.
- 22 вересня начальник Генштабу ЗСУ Гнатов заявив LIGA.net, що російські війська після невдалих наступів навесні та влітку перегруповуються й намагаються створити умови для подальшого просування.
- Того ж дня головком ЗСУ повідомив про продовження просування українських військ на Добропільському напрямку.
