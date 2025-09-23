Сырский сообщил топ-генералу США о срыве планов наступлений РФ весной-летом 2025-го

Главком ВСУ заявил американскому командующему, что Москве не удается переломить ситуацию в свою пользу

Александр Сырский (Фото: Telegram главкома)

Силам обороны удалось сорвать наступательные планы оккупантов на весну-лето 2025 года. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в разговоре с генералом Кристофером Донахью, командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке и главой соответствующего командования Объединенных Вооруженных сил НАТО.

"Рассказал о ситуации на линии фронта, которая остается сложной. Несмотря на количественно превосходящие силы врага и высокую концентрацию его огневых средств на отдельных участках фронта, ему не удается переломить ситуацию в свою пользу. Умелые маневренные и контратакующие действия украинских подразделений сорвали наступательные планы россиян в весенне-летней кампании", – рассказал главком ВСУ.

В то же время, добавил он, оккупанты не прекращают наносить ракетно-авиационные удары по критическим объектам экономики и военно-промышленного комплекса Украины, бьют по жилой застройке и продолжают террор против гражданских: "Чтобы защитить наших людей, наши предприятия и территории, Украине нужно больше действенных средств противовоздушной обороны, ракет, средств радиоэлектронной борьбы и других современных систем вооружений".

"Работаем над продолжением сотрудничества с американскими партнерами для поддержки возможностей Сил обороны Украины в интересах безопасности всего евроатлантического пространства. Средства ПВО и дальнего поражения – наш главный приоритет", – добавил Сырский.

Также он поблагодарил американскую сторону за поддержку и военную помощь Украине, в том числе за запланированное к передаче оружие, технику и боеприпасы в рамках пакетов программы PURL на сентябрь-октябрь 2025 года.