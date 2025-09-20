В Купянске проходят контрдиверсионные мероприятия – Зеленский

Глава государства отметил, что в районе Купянска действуют сильные подразделения, которые уничтожат россиян

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия в Купянске Харьковской области. Сейчас подразделения занимаются зачисткой, сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает Суспильне.

Глава государства подчеркнул, что в районе Купянска действуют сильные подразделения, они уничтожают россиян, которые там сосредоточены и пытаются проходить.

"В районе Купянска продолжаются жесткие действия, там есть соответствующие силы. В середине города контрдиверсионные мероприятия происходят, там наши подразделения занимаются зачисткой. Мы считаем, что россияне там будут уничтожены", – сказал Зеленский.