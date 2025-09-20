В Купянске проходят контрдиверсионные мероприятия – Зеленский
Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия в Купянске Харьковской области. Сейчас подразделения занимаются зачисткой, сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает Суспильне.
Глава государства подчеркнул, что в районе Купянска действуют сильные подразделения, они уничтожают россиян, которые там сосредоточены и пытаются проходить.
"В районе Купянска продолжаются жесткие действия, там есть соответствующие силы. В середине города контрдиверсионные мероприятия происходят, там наши подразделения занимаются зачисткой. Мы считаем, что россияне там будут уничтожены", – сказал Зеленский.
- 29 августа 2025 года Зеленский заявил об успешных поисковых действиях в Купянске, за двое суток уничтожено 30 российских диверсионно-разведывательных групп.
- 3 сентября глава ЦПД опроверг информацию об оккупации половины Купянска.
- 13 сентября в Генштабе сообщали, что выход из трубопровода, который россияне использовали для перемещения личного состава до Купянска, находится под контролем украинских защитников.
