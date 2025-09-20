У Куп'янську відбуваються контрдиверсійні заходи – Зеленський
Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи у Куп'янську Харківської області. Наразі підрозділи займаються зачищенням, повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає Суспільне.
Глава держави наголосив, що в районі Куп'янська діють сильні підрозділи, вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити.
"В районі Куп'янська тривають жорсткі дії, там є відповідні сили. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені", – сказав Зеленський.
- 29 серпня 2025 року Зеленський заявив про успішні пошукові дії в Куп'янську, за дві доби знищено 30 російських диверсійно-розвідувальних груп.
- 3 вересня глава ЦПД спростував інформацію про окупацію половини Куп’янська.
- 13 вересня в Генштабі повідомляли, що вихід із трубопроводу, який росіяни використали для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників.
