У Куп'янську відбуваються контрдиверсійні заходи – Зеленський

Глава держави зазначив, що в районі Куп'янська діють сильні підрозділи, які знищать росіян

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи у Куп'янську Харківської області. Наразі підрозділи займаються зачищенням, повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає Суспільне.

Глава держави наголосив, що в районі Куп'янська діють сильні підрозділи, вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити.

"В районі Куп'янська тривають жорсткі дії, там є відповідні сили. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені", – сказав Зеленський.