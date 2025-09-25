Трамп хоче, щоб Ердоган припинив купувати нафту у РФ, поки та атакує Україну

Реджеп Ердоган і Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, щоб Туреччина припинила купувати нафту в Росії, поки та веде війну проти України. Про це він заявив на пресконференції з турецьким президентом Реджепом Ердоганом у Білому домі.

"Я б хотів, щоб він припинив купувати російську нафту, поки Росія продовжує свої безчинства проти України", – сказав Трамп.

Він нагадав, що війна Росії проти України забрала мільйони життів: "І за що? Це ганебно". Трамп наголосив, що диктатор Володимир Путін "повинен зупинитися" і Ердоган міг би допомогти.

"Якби він втрутився, найкраще, що він міг би зробити, – це не купувати нафту і газ у Росії. Якби він це зробив, це, мабуть, було б найкращим рішенням. Він знає Путіна так само, як я знаю Путіна", – резюмував президент США.

Після пресконференції у Трампа й Ердогана заплановані переговори, на яких планується укласти "кілька вигідних торговельних угод для обох країн".