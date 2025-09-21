Трамп: Знизьте ціну на нафту ще трохи, і це зупинить війну РФ проти України
Президент США Дональд Трамп просить країни наслідувати приклад США і знизити ціну на нафту. Це може допомогти завершити війну Росії проти України, заявив він у промові на вечері в Маунт-Верноні.
США, за словами Трампа, нарощують видобуток нафти і роблять усе можливе, щоб знизити її вартість на світовому ринку. Це може чинити економічний тиск, зокрема й на Росію, що допоможе прискорити завершення повномасштабної війни в Україні.
Трамп нагадав, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним і закликав інші країни наслідувати приклад США.
"Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють, гине 5 000 людей щотижня. Від 5000 до 7000 людей гинуть щотижня без причини", – сказав американський президент.
