Трамп: Знизьте ціну на нафту ще трохи, і це зупинить війну РФ проти України

США нарощують видобуток нафти, роблячи все можливе, щоб знизити її вартість на ринку

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп просить країни наслідувати приклад США і знизити ціну на нафту. Це може допомогти завершити війну Росії проти України, заявив він у промові на вечері в Маунт-Верноні.

США, за словами Трампа, нарощують видобуток нафти і роблять усе можливе, щоб знизити її вартість на світовому ринку. Це може чинити економічний тиск, зокрема й на Росію, що допоможе прискорити завершення повномасштабної війни в Україні.

Трамп нагадав, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним і закликав інші країни наслідувати приклад США.

"Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють, гине 5 000 людей щотижня. Від 5000 до 7000 людей гинуть щотижня без причини", – сказав американський президент.