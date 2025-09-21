Трамп: Снизьте цену на нефть еще немного, и это остановит войну РФ против Украины

США наращивают добычу нефти, делая все возможное, чтобы снизить ее стоимость на рынке

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп просит страны последовать примеру США и снизить цену на нефть. Это может помочь завершить войну России против Украины, заявил он в речи на ужине в Маунт-Верноне.

США по словам Трампа, наращивают добычу нефти и делают все возможное, чтобы снизить ее стоимость на мировом рынке. Это может оказать экономическое давление, в том числе и на Россию, что поможет ускорить завершение полномасштабной войны в Украине.

Трамп напомнил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным и призвал другие страны следовать примеру США.

"Это автоматически остановит войну России против Украины. Снизьте цены еще немного, и это остановит войну. Я разочарован Путиным, но они проигрывают, погибает 5 000 человек еженедельно. От 5000 до 7000 человек гибнут каждую неделю без причины", – сказал американский президент.