Сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии последствиями за покупку российской нефти
Линдси Грэм (Фото: Abir Sultan/EPA)

Венгрия и Словакия должны отказаться от российской нефти, это поможет урегулировать войну России против Украины, считает сенатор-республиканец Линдси Грэм. Такое мнение он высказал в социальной сети X.

Сенатор считает, что президент США Дональд Трамп прав, требуя от Европы прекратить закупки российскую нефть.

"Хорошая новость в том, что Европа существенно сократила закупки российской нефти и газа", — добавил Грэм.

Что касается покупки российской нефти, то теперь все зависит практически от Венгрии и Словакии, считает он.

"Я надеюсь и жду, что они вскоре возьмутся за дело и помогут нам положить конец этой кровавой бойне. Иначе последствия должны быть и не заставят себя ждать", — подчеркнул Грэм.

  • 9 сентября 2025 года Трамп призвал Евросоюз ввести пошлины до 100% против Китая и Индии, чтобы усилить давление на РФ и Путина.
  • 13 сентября американский президент заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда государства Альянса прекратят покупать нефть у России.
