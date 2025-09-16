Сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии последствиями за покупку российской нефти
Венгрия и Словакия должны отказаться от российской нефти, это поможет урегулировать войну России против Украины, считает сенатор-республиканец Линдси Грэм. Такое мнение он высказал в социальной сети X.
Сенатор считает, что президент США Дональд Трамп прав, требуя от Европы прекратить закупки российскую нефть.
"Хорошая новость в том, что Европа существенно сократила закупки российской нефти и газа", — добавил Грэм.
Что касается покупки российской нефти, то теперь все зависит практически от Венгрии и Словакии, считает он.
"Я надеюсь и жду, что они вскоре возьмутся за дело и помогут нам положить конец этой кровавой бойне. Иначе последствия должны быть и не заставят себя ждать", — подчеркнул Грэм.
- 9 сентября 2025 года Трамп призвал Евросоюз ввести пошлины до 100% против Китая и Индии, чтобы усилить давление на РФ и Путина.
- 13 сентября американский президент заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда государства Альянса прекратят покупать нефть у России.
