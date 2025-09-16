Сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии последствиями за покупку российской нефти

Линдси Грэм (Фото: Abir Sultan/EPA)

Венгрия и Словакия должны отказаться от российской нефти, это поможет урегулировать войну России против Украины, считает сенатор-республиканец Линдси Грэм. Такое мнение он высказал в социальной сети X.

Сенатор считает, что президент США Дональд Трамп прав, требуя от Европы прекратить закупки российскую нефть.

"Хорошая новость в том, что Европа существенно сократила закупки российской нефти и газа", — добавил Грэм.

Что касается покупки российской нефти, то теперь все зависит практически от Венгрии и Словакии, считает он.

"Я надеюсь и жду, что они вскоре возьмутся за дело и помогут нам положить конец этой кровавой бойне. Иначе последствия должны быть и не заставят себя ждать", — подчеркнул Грэм.