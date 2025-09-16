Сенатор Грем пригрозив Угорщині та Словаччині наслідками за купівлю російської нафти
Ліндсі Грем (Фото: Abir Sultan/EPA)

Угорщина та Словаччина мають відмовитися від російської нафти, це допоможе врегулювати війну Росії проти України, вважає сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Таку думку він висловив у соціальній мережі X.

Сенатор вважає, що президент США Дональд Трамп правий, вимагаючи від Європи припинити купівлю російської нафти.

"Хороша новина в тому, що Європа істотно скоротила закупівлі російської нафти й газу", – додав Грем.

Щодо купівлі російської нафти, то тепер все залежить практично від Угорщини та Словаччини, вважає він.

"Я сподіваюся і чекаю, що вони незабаром візьмуться за справу і допоможуть нам покласти край цій кривавій бійні. Інакше наслідки мають бути й не забаряться", – наголосив Грем.

  • 9 вересня 2025 року Трамп закликав Євросоюз запровадити мита до 100% проти Китаю та Індії, щоб посилити тиск на РФ і Путіна.
  • 13 вересня американський президент заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться і почнуть робити те саме і коли держави Альянсу припинять купувати нафту в Росії.
