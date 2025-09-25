Трамп хочет, чтобы Эрдоган прекратил покупать нефть у РФ, пока та атакует Украину

Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Турция прекратила покупать нефть у России, пока та ведет войну против Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Белом доме.

"Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать российскую нефть, пока Россия продолжает свои бесчинства против Украины", – сказал Трамп.

Он напомнил, что война России против Украины унесла миллионы жизней: "И за что? Это позорно". Трамп подчеркнул, что диктатор Владимир Путин "должен остановиться" и Эрдоган мог бы помочь.

"Если бы он вмешался, лучшее, что он мог бы сделать, – это не покупать нефть и газ у России. Если бы он это сделал, это, пожалуй, было бы лучшим решением. Он знает Путина так же, как я знаю Путина", – резюмировал президент США.

После пресс-конференции у Трампа и Эрдогана запланированы переговоры, на которых планируется заключить "несколько выгодных торговых соглашений для обеих стран".