Трамп хочет, чтобы Эрдоган прекратил покупать нефть у РФ, пока та атакует Украину
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Турция прекратила покупать нефть у России, пока та ведет войну против Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Белом доме.
"Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать российскую нефть, пока Россия продолжает свои бесчинства против Украины", – сказал Трамп.
Он напомнил, что война России против Украины унесла миллионы жизней: "И за что? Это позорно". Трамп подчеркнул, что диктатор Владимир Путин "должен остановиться" и Эрдоган мог бы помочь.
"Если бы он вмешался, лучшее, что он мог бы сделать, – это не покупать нефть и газ у России. Если бы он это сделал, это, пожалуй, было бы лучшим решением. Он знает Путина так же, как я знаю Путина", – резюмировал президент США.
После пресс-конференции у Трампа и Эрдогана запланированы переговоры, на которых планируется заключить "несколько выгодных торговых соглашений для обеих стран".
- 18 сентября президент США заявлял, что Путин отступит, если упадет цена на нефть.
- 21 сентября Трамп попросил Европу снизить цену на нефть еще немного, так как это остановит войну России против Украины, по его мнению.
- 25 сентября Словакия заявила, что не готова отказаться от российского газа – у страны нет другого устойчивого варианта по разумной цене.
Комментарии (0)