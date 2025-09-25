Трамп: Несмотря на тяжелые бомбардировки Украины, россияне почти ничего не захватили

Руководитель Штатов отметил, что Россия почти безрезультатно потеряла "миллионы и миллионы долларов" в вооружении и личном составе

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на российские атаки по Украине в последние две недели, оккупанты почти не получили результатов на поле боя. Об этом американский политик рассказал во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Но я очень разочарован в Путине. И он воевал тяжело. Он воевал долго, и они [русские] потеряли около миллиона солдат. И, знаете, за последние две недели, со всеми тяжелыми бомбардировками, они почти не завоевали ни одной земли. Подумайте об этом", – сказал Трамп.

Он повторил свое предыдущее заявление, отметив, что никогда бы не назвал кого-то "бумажным тигром"но подчеркнул, что Россия потратила "миллионы и миллионы долларов на бомбы, ракеты, боеприпасы и жизни, их [россиян] жизни" – и при этом "практически не получила ни одной земли".

"Я думаю, что пора остановиться. Я действительно так считаю", – подытожил американский президент.

На этой же встрече с Эрдоганом руководитель Штатов завил, что хотел бы, чтобы Турция прекратила покупать нефть у России, пока та ведет войну против Украины.