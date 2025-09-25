WSJ: Трампа проінформували про запланований український наступ

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президента США Дональда Трампа ознайомили з планами наступу України, що потребуватиме підтримки американської розвідки. Про це The Wall Street Journal розповіли співрозмовники.

Журналісти зазначають, що Трамп останні дні готувався до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським разом з американськими чиновниками, які давно наполягають на рішучій позиції щодо України. Серед них – посланник з питань України Кіт Келлог і новий посол США в ООН Майк Волтц.

Двоє співрозмовників, знайомих із ситуацією, повідомили, що Трампа поінформували про поточний стан на фронті, зазначивши, що Росія за останні роки досягла лише незначного прогресу.

Американські чиновники також заявили, що Трамп опублікував заяву про можливість України відвоювати всі свої території частково для того, щоб чинити тиск російського диктатора Володимира Путіна, щоб він уклав угоду.

Однак за словами чиновників, Трамп лише змінив свою риторику, але не політику.

"Він усе ще дозволяє продаж зброї Україні, але обмежує використання зброї американського виробництва для нападів на території Росії", – заявили співрозмовники.