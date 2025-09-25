WSJ: Трампа проинформировали о запланированном украинском наступлении

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональда Трампа ознакомили с планами наступления Украины, что потребует поддержки американской разведки. Об этом The Wall Street Journal рассказали собеседники.

Журналисты отмечают, что Трамп последние дни готовился к встрече с президентом Владимиром Зеленским вместе с американскими чиновниками, которые давно настаивают на решительной позиции по Украине. Среди них – посланник по вопросам Украины Кит Келлог и новый посол США в ООН Майк Вольц.

Двое собеседников, знакомых с ситуацией, сообщили, что они Трампа проинформировали о текущем состоянии на фронте, отметив, что Россия за последние годы достигла лишь незначительного прогресса.

Американские чиновники также заявили, что Трамп опубликовал заявление о возможности Украины отвоевать все свои территории частично для того, чтобы оказать давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он заключил сделку

Однако по словам чиновников, Трамп лишь изменил свою риторику, но не политику.

"Он все еще разрешает продажу оружия Украине, но ограничивает использование оружия американского производства для нападений на территории России", – заявили собеседники.