WSJ: Трампа проинформировали о запланированном украинском наступлении
Президент США Дональда Трампа ознакомили с планами наступления Украины, что потребует поддержки американской разведки. Об этом The Wall Street Journal рассказали собеседники.
Журналисты отмечают, что Трамп последние дни готовился к встрече с президентом Владимиром Зеленским вместе с американскими чиновниками, которые давно настаивают на решительной позиции по Украине. Среди них – посланник по вопросам Украины Кит Келлог и новый посол США в ООН Майк Вольц.
Двое собеседников, знакомых с ситуацией, сообщили, что они Трампа проинформировали о текущем состоянии на фронте, отметив, что Россия за последние годы достигла лишь незначительного прогресса.
Американские чиновники также заявили, что Трамп опубликовал заявление о возможности Украины отвоевать все свои территории частично для того, чтобы оказать давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он заключил сделку
Однако по словам чиновников, Трамп лишь изменил свою риторику, но не политику.
"Он все еще разрешает продажу оружия Украине, но ограничивает использование оружия американского производства для нападений на территории России", – заявили собеседники.
- После встречи с Зеленским Трамп в соцсети заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может отвоевать всю свою территорию.
- Перед этой публикацией состоялась встреча Трампа с президентом Зеленским. Перед началом переговоров руководитель Штатов заявил, что Украина успешно останавливает на фронте российскую армию, которая пытается продвигаться.
- Президент Владимир Зеленский после встречи с Трампом заявил, что получил позитивные сигналы со стороны лидера США о поддержке Украины до конца войны.
Комментарии (0)