Президент не исключил, что Трамп может изменить мнение об отвоевывании территорий Украиной

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский был "приятно удивлен" заявлением президента США Дональда Трампа относительно того, что Украина способна отвоевать все свои территории с помощью Европы. Но он может изменить мнение, сказал президент в интервью Axios.

По мнению Зеленского, у Трампа изменились отношения с диктатором РФ Владимиром Путиным и он понял, что этот союз "не принесет ему успеха".

"Я был позитивно удивлен, это очень важно для нас, для меня. Президент [Трамп] понял, что Путин врет ему, что он играет с ним в игры. По моему мнению, президент США на Аляске дал ему больше, чем он заслуживает", – сказал Зеленский.

При этом он не исключил, что Трамп может вскоре снова изменить мнение. Однако заявил, что тот желает завершить войну России против Украины.

Также Зеленский сообщил, что во время встречи с Трампом в Генассамблее Организации Объединенных Наций попросил новую систему вооружения, которая могла бы ускорить конец войны. Президент США ответил, что "будет работать" над тем, чтобы Украина получила новую систему дальнего радиуса действия.

По словам президента, американский лидер сказал ему, что Украина должна нанести удары "око за око" по российской энергетической инфраструктуре и складам оружия.