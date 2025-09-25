Зеленський попросив Трампа щодо нової зброї і радить Кремлю шукати бомбосховища
Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав підтримку від президента США Дональда Трампа завдавати ударів по російських цілях. Якщо Україна отримає додаткову далекобійну зброю від США, то її буде використано, розповів Зеленський в інтерв'ю The Axios Show.
Президент повідомив, що звернувся до Трампа з "одним конкретним проханням" під час зустрічі двох лідерів у вівторок – це нова система озброєння, яка, за його словами, змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
Зеленський сказав, що назве систему, як тільки камери вимкнуть, додавши, що Трамп відповів йому: "Ми над цим працюватимемо".
Він наголосив, що Україна не бомбитиме цивільних, оскільки "ми не терористи". Водночас натякнув, що центри російської влади, зокрема Кремль, цілком можуть бути під ударом.
"Вони мають знати, де бомбосховища, бо якщо вони не припинять війну – вони їм точно знадобляться", – сказав Зеленський.
Також Зеленський заявив, що під час їхньої зустрічі напередодні Трамп порушив питання про те, що Україна повинна відповідати на російські удари взаємністю.
"Якщо вони атакуватимуть нашу енергетику, президент Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти щодо енергетики", – сказав Зеленський.
Зокрема, Трамп сказав те саме про фабрики з виробництва безпілотників або ракетні об'єкти, хоча вони добре захищені, додав Зеленський.
- Одразу після двосторонніх переговорів із Зеленським 23 вересня Трамп опублікував допис у Truth Social, назвавши Росію "паперовим тигром" із "великими економічними проблемами". Україна ж, на думку Трампа, зможе повернути свою країну в її первинному вигляді та, "хто знає, може, навіть піти далі". Чи дійсно президент США почав розуміти Україну – читайте у тексті LIGA.net.
- За даними WSJ, Трампа ознайомили з планами наступу України, що потребуватиме підтримки американської розвідки. Саме після цього він нібито і змінив свою позицію у питанні російсько-української війни.
