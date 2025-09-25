Зеленский попросил Трампа о новом оружии и советует Кремлю искать бомбоубежища

Владимир Зеленский (Фото: EPA/ Segey Dolzhenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что получил поддержку от президента США Дональда Трампа наносить удары по российским целям. Если Украина получит дополнительное дальнобойное оружие от США, то оно будет использовано, рассказал Зеленский в интервью The Axios Show.

Президент сообщил, что обратился к Трампу с "одной конкретной просьбой" во время встречи двух лидеров во вторник – это новая система вооружения, которая, по его словам, заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Зеленский сказал, что назовет систему, как только камеры выключат, добавив, что Трамп ответил ему: "Мы над этим будем работать".

Он подчеркнул, что Украина не будет бомбить гражданских, поскольку "мы не террористы". В то же время намекнул, что центры российской власти, в частности Кремль, вполне могут быть под ударом.

"Они должны знать, где бомбоубежища, потому что если они не прекратят войну – они им точно понадобятся", – сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что во время их встречи накануне Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары взаимностью.

"Если они будут атаковать нашу энергетику, президент Трамп поддерживает идею, что мы можем ответить по энергетике", – сказал Зеленский.

В частности, Трамп сказал то же самое о фабриках по производству беспилотников или ракетных объектах, хотя они хорошо защищены, добавил Зеленский.