Штаты ведут переговоры о продаже ракет Tomahawk для Украины, заявил Вэнс
Соединенные Штаты ведут переговоры о продаже дальнобойных ракет Tomahawk европейским партнерам для передачи Украине, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
"Что ж, прямо сейчас, как сказал президент [США Дональд Трамп], мы рассматриваем этот вопрос [о продаже Tomahawk для Украины]. Мы, безусловно, рассматриваем ряд запросов от европейцев", – рассказал политик.
В то же время Вэнс добавил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Трамп, добавив, что и в этом случае президент "сделает то, что лучше всего отвечает интересам США".
Вице-президент США отметил, что Вашингтон просто сейчас ведет переговоры относительно продажи таких ракет.
В этом же интервью американский политик сообщил, что в течение последних недель Россия отказалась от двусторонних встреч с Украиной и трехсторонних с участием Трампа или других должностных лиц его администрации.
- Штаты продают НАТО оружие по программе PURL, которое Альянс передает Украине.
- Собеседники газеты The Telegraph сообщали, что президент Зеленский попросил американского коллегу дать Украине Tomahawk во время встречи на Генассамблее ООН.
- Собеседники издания WSJ сообщали, что Вашингтон не исключает снятия ограничений на применение американского оружия для ударов вглубь территории России.
- Зеленский сообщил, что Украина ведет с США переговоры по двум соглашениям о закупке вооружения и продаже дронов – Mega Deal и Drone Deal.
Комментарии (0)