Штаты ведут переговоры о продаже ракет Tomahawk для Украины, заявил Вэнс

Соединенные Штаты ведут переговоры о продаже дальнобойных ракет Tomahawk европейским партнерам для передачи Украине, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"Что ж, прямо сейчас, как сказал президент [США Дональд Трамп], мы рассматриваем этот вопрос [о продаже Tomahawk для Украины]. Мы, безусловно, рассматриваем ряд запросов от европейцев", – рассказал политик.

В то же время Вэнс добавил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Трамп, добавив, что и в этом случае президент "сделает то, что лучше всего отвечает интересам США".

Вице-президент США отметил, что Вашингтон просто сейчас ведет переговоры относительно продажи таких ракет.

В этом же интервью американский политик сообщил, что в течение последних недель Россия отказалась от двусторонних встреч с Украиной и трехсторонних с участием Трампа или других должностных лиц его администрации.

СПРАВКА. Tomahawk – это американская субзвуковая крылатая ракета большой дальности, предназначенная для ударов по наземным целям с моря или подводных лодок. Широко использовалась в различных конфликтах: война в Персидском заливе 1991 года, Ирак, Ливия, Афганистан и др. Дальность полета ракеты зависит от модификации, но в основном составляет 1600 км.