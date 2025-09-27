Зеленский: Украина ведет с США два соглашения по закупке оружия "Mega Deal" и "Drone Deal"

Представители Украины и США уже перешли на технический уровень переговоров по продаже дронов, сообщил президент

Дрон (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Украина ведет с Соединенными Штатами два соглашения по закупке вооружения и продаже дронов – "Mega Deal" и "Drone Deal". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондентка LIGA.net.

По словам президента, представители Украины и США уже перешли на технический уровень переговоров по продаже дронов.

Об обоих соглашениях Зеленский разговаривал с президентом США Дональдом Трампом во время встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН.

"Кроме большой сделки по вооружениям, которую условно называем Mega Deal, мы также обсудили Drone Deal. Технические группы уже начинают работать над этим соглашением. Это касается дронов, которые Соединенные Штаты приобретут непосредственно у Украины", – сообщил президент.