Зеленский: Украина ведет с США два соглашения по закупке оружия "Mega Deal" и "Drone Deal"
Украина ведет с Соединенными Штатами два соглашения по закупке вооружения и продаже дронов – "Mega Deal" и "Drone Deal". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондентка LIGA.net.
По словам президента, представители Украины и США уже перешли на технический уровень переговоров по продаже дронов.
Об обоих соглашениях Зеленский разговаривал с президентом США Дональдом Трампом во время встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН.
"Кроме большой сделки по вооружениям, которую условно называем Mega Deal, мы также обсудили Drone Deal. Технические группы уже начинают работать над этим соглашением. Это касается дронов, которые Соединенные Штаты приобретут непосредственно у Украины", – сообщил президент.
- 23 сентября секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что Украина и США перед Генассамблеей ООН провели переговоры по закупке американского оружия и совместных программ с дронами.
