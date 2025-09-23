Украина и США обсудили закупку оружия и совместные программы с дронами

Встреча проходила перед началом работы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Украина и Соединенные Штаты Америки провели переговоры по закупке американского оружия и совместных программ с дронами, которые будут усиливать оборонные возможности страны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Перед началом работы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоялась встреча со специальным представителем президента США генералом Кит Кэллог.

Во время встречи также обсудили гарантии безопасности и защиту украинского неба, уточнил Умеров.

Он отметил, что партнерство с США критически важно для укрепления украинской ПВО и масштабирования производства вооружения.

Перед этим президент Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с Келлогом. В частности, он проинформировал генерала о ситуации на фронте.

Также они обсудили причины нарушение Россией воздушного пространства стран – членов НАТО, в частности 22 сентября в Копенгагене.