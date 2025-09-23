Зеленский уже встретился в Нью-Йорке с Келлогом, директором МВФ, Варфоломеем и Токаевым

Президент уже провел ряд встреч по прибытии в США. На 23 запланирована встреча с Трампом

Владимир Зеленский и Кит Келлог (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк и уже провел встречи со спецпредставителем президента США Китом Кэллогом, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, вселенским патриархом Варфоломеем и президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский прилетел в США вместе с первой леди Еленой Зеленской и командой поздно вечером 22 сентября – прежде всего для участия в мероприятиях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Келлога президент проинформировал о ситуации на фронте. Тот отметил успехи украинских воинов в контрнаступательной операции.

Отдельное внимание – развитию сотрудничества Украины и США, в частности соглашениям по дронам и закупке американского оружия. Зеленский отметил, что Украина очень заинтересована в том, чтобы заключить их в ближайшее время. Также обсудили гарантии безопасности и защиту украинского неба.

Во время встречи с директором МВФ подробно обсуждались все возможные варианты сотрудничества, в том числе и новая программа расширенного финансирования, направленная на поддержку Украины в ближайшие годы.

Отдельное внимание уделили возможностям для использования замороженных российских активов в пользу Украины. Зеленский озвучил "конкретные предложения, которые могут позволить это реализовать", отметили в ОП.

Также они обсудили причины нарушения Россией воздушного пространства стран – членов НАТО, в частности 22 сентября в Копенгагене. Президент подчеркнул: если не будет решительного ответа союзников на провокации, Россия продолжит свои агрессивные действия, испытывая общества стран Европы и НАТО.

С Варфоломеем Зеленский говорил о деструктивном влиянии российской церкви. Он заверил, что в Украине нет никаких религиозных притеснений, но в то же время не должно быть никаких связей с государством-агрессором. Стороны обсудили дальнейшее развитие церкви в Украине, а также ситуацию в дипломатии, пути достижения реального мира.

Зеленский и Токаев подробно обсудили усилия Украины, США, Европы и других партнеров в мире для того, чтобы закончить войну, а также развитие двусторонних отношений, в частности торгово-экономическое сотрудничество.

Отдельное внимание – заинтересованности казахстанских компаний участвовать в восстановлении Украины, в частности социальной, жилищной и энергетической инфраструктуры.

Президент Казахстана заверил в полной поддержке Украины и подчеркнул, что важно достичь мира как можно скорее.