Зеленський вже зустрівся у Нью-Йорку з Келлогом, директоркою МВФ, Варфоломієм і Токаєвим

Президент вже провів низку зустрічей після прибуття до США. На 23 запланована зустріч із Трампом

Володимир Зеленський і Кіт Келлог (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський прилетів до Нью-Йорка та вже провів зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, вселенським патріархом Варфоломієм і президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський прилетів до США разом із першої леді Оленою Зеленською та командою пізно ввечері 22 вересня – передусім для участі у заходах 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Келлога президент поінформував про ситуацію на фронті. Той відзначив успіхи українських воїнів у контрнаступальній операції.

Окрема увага – розвитку співпраці України та США, зокрема угод щодо дронів і закупівлі американської зброї. Зеленський зазначив, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб укласти їх найближчим часом. Також обговорили гарантії безпеки й захист українського неба.

Під час зустрічі із директоркою МВФ детально обговорювались усі можливі варіанти співпраці, зокрема й нова програма розширеного фінансування, спрямована на підтримку України найближчими роками.

Окрему увагу приділили можливостям для використання заморожених російських активів на користь України. Зеленський озвучив "конкретні пропозиції, які можуть дати змогу це реалізувати", наголосили в ОП.

Також вони обговорили причини порушення Росією повітряного простору країн – членів НАТО, зокрема 22 вересня в Копенгагені. Президент наголосив: якщо не буде рішучої відповіді союзників на провокації, Росія продовжить свої агресивні дії, випробовуючи суспільства країн Європи та НАТО.

З Варфоломієм Зеленський говорив про деструктивний вплив російської церкви. Він запевнив, що в Україні немає жодних релігійних утисків, але водночас не має бути жодних зв’язків із державою-агресоркою. Сторони обговорили подальший розвиток церкви в Україні, а також ситуацію в дипломатії, шляхи досягнення реального миру.

Зеленський і Токаєв детально обговорили зусилля України, США, Європи й інших партнерів у світі для того, щоб закінчити війну, а також розвиток двосторонніх відносин, зокрема торговельно-економічну співпрацю.

Окрема увага – зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України, серед іншого соціальної, житлової та енергетичної інфраструктури.

Президент Казахстану запевнив у повній підтримці України й наголосив, що важливо досягти миру якомога швидше.