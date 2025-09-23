Україна та США обговорили закупівлю зброї та спільні програми із дронами

Зустріч відбулася перед початком роботи Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Україна та Сполучені Штати Америки провели переговори щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами, які посилюватимуть оборонні спроможності країни. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Перед початком роботи Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбулась зустріч зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келлогом.

Під час зустрічі також обговорили гарантії безпеки та захист українського неба, уточнив Умєров.

Він зауважив, що партнерство зі США критично важливе для зміцнення української ППО та масштабування виробництва озброєння.

Перед цим президент Володимир Зеленський розповів про свою зустріч з Келлогом. Зокрема, він поінформував генерала про ситуацію на фронті.

Також вони обговорили причини порушення Росією повітряного простору країн-членів НАТО, зокрема 22 вересня у Копенгагені.