Зеленський: Україна веде з США дві угоди щодо закупівлі зброї "Mega Deal" та "Drone Deal"
Україна веде зі Сполученими Штатами дві угоди щодо закупівлі озброєння та продажу дронів – "Mega Deal" і "Drone Deal". Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.
За словами президента, представники України та США вже перейшли на технічний рівень переговорів щодо продажу дронів.
Про обидві угоди Зеленський розмовляв з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН.
"Окрім великої угоди щодо озброєнь, яку умовно називаємо Mega Deal, ми також обговорили Drone Deal. Технічні групи вже починають працювати над цією угодою. Це стосується дронів, які Сполучені Штати придбають безпосередньо в України", – повідомив президент.
- 23 вересня секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що Україна та США перед Генасамблеєю ООН провели переговори щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами.
