РФ отказалась встречаться с Украиной или с Трампом, или другими чиновниками США – Вэнс

Джей Ди Вэнс (Фото: Annabelle Gordon / EPA)

В течение последних недель Россия отказалась от двусторонних встреч с Украиной и трехсторонних с участием президента США Дональда Трампа или других должностных лиц его администрации. Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News, отрывок из которого публикует Белый дом.

Вэнс отметил, что изменились реалии на земле, где "россияне убивают много людей, они теряют много людей – и им мало что есть показать за это".

"Мы остаемся преданными миру, но для танго нужны двое. И, к сожалению, как мы видели в течение последних нескольких недель, россияне отказались сесть [за стол переговоров] в любых двусторонних встречах с украинцами. Они отказались участвовать в любых трехсторонних встречах, на которых президент [США Трамп] или другой член администрации мог бы сесть [за стол переговоров] с россиянами и украинцами", – акцентировал вице-президент.

По его словам, Штаты хотят мира и активно стремятся к нему с самого начала работы второй администрации Трампа, однако "россияне должны проснуться и принять реальность".

"Много людей погибает. Они [россияне] не имеют много чего показать за это. Сколько еще людей они готовы потерять? Сколько еще людей они готовы убить ради очень небольшого, если вообще какого-то, военного преимущества на земле? Я думаю, что ответ, надеемся, будет "не так много", – пояснил политик.

Он добавил, что Вашингтон имеет следующую позицию: США будут продолжать работать ради мира, и надеются, что россияне наконец осознают положение дел на земле.