РФ отказалась встречаться с Украиной или с Трампом, или другими чиновниками США – Вэнс
В течение последних недель Россия отказалась от двусторонних встреч с Украиной и трехсторонних с участием президента США Дональда Трампа или других должностных лиц его администрации. Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News, отрывок из которого публикует Белый дом.
Вэнс отметил, что изменились реалии на земле, где "россияне убивают много людей, они теряют много людей – и им мало что есть показать за это".
"Мы остаемся преданными миру, но для танго нужны двое. И, к сожалению, как мы видели в течение последних нескольких недель, россияне отказались сесть [за стол переговоров] в любых двусторонних встречах с украинцами. Они отказались участвовать в любых трехсторонних встречах, на которых президент [США Трамп] или другой член администрации мог бы сесть [за стол переговоров] с россиянами и украинцами", – акцентировал вице-президент.
По его словам, Штаты хотят мира и активно стремятся к нему с самого начала работы второй администрации Трампа, однако "россияне должны проснуться и принять реальность".
"Много людей погибает. Они [россияне] не имеют много чего показать за это. Сколько еще людей они готовы потерять? Сколько еще людей они готовы убить ради очень небольшого, если вообще какого-то, военного преимущества на земле? Я думаю, что ответ, надеемся, будет "не так много", – пояснил политик.
Он добавил, что Вашингтон имеет следующую позицию: США будут продолжать работать ради мира, и надеются, что россияне наконец осознают положение дел на земле.
- 23 сентября Трамп, после встречи с президентом Зеленским, написал пост, в котором заявил, что Украина может отвоевать все свои территории при поддержке ЕС, а вот Россия находится в большой экономической беде.
- Зеленский рассказал, что был "приятно удивлен" заявлением американского коллеги, однако признал, что руководитель США может изменить свое мнение.
- Глава МИД Сибига сообщил, что во время встречи Зеленский и Трамп, в частности, обсудили снятие табу на поставки оружия для Украины.
