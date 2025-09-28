РФ відмовилась зустрічатися з Україною або утрьох із Трампом чи іншими чиновниками США – Венс

Джей Ді Венс (Фото: Annabelle Gordon / EPA)

Впродовж останніх тижнів Росія відмовилась від двосторонніх зустрічей із Україною та тристоронніх за участю президента США Дональда Трампа або інших посадовців його адміністрації. Про це повідомив віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Венс пояснив нову риторику Трампа щодо війни РФ проти України тим, що змінились реалії на землі, де "росіяни вбивають багато людей, вони втрачають багато людей – і їм мало що є показати натомість".

"Ми залишаємося відданими миру, але для танго потрібні двоє. І, на жаль, як ми бачили впродовж останніх кількох тижнів, росіяни відмовилися сісти [за стіл переговорів] у будь-яких двосторонніх зустрічах з українцями. Вони відмовилися брати участь у будь-яких тристоронніх зустрічах, на яких президент [США Трамп] або інший член адміністрації міг би сісти [за стіл перемовин] з росіянами та українцями", – акцентував віцепрезидент.

За його словами, Штати хочуть миру й активно прагнуть його із самого початку роботи другої адміністрації Трампа, проте "росіяни мають прокинутися і прийняти реальність".

"Багато людей гине. Вони [росіяни] не мають багато чого показати за це. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити заради дуже невеликої, якщо взагалі якоїсь, військової переваги на землі? Я думаю, що відповідь, сподіваємось, буде "не так багато", – пояснив політик.

Він додав, що Вашингтон має наступну позицію: США будуть продовжувати працювати заради миру, й сподіваються, що Росіяни нарешті усвідомлять стан справ на землі.