Трамп і Зеленський говорили про знаття табу на постачання зброї для України – Сибіга
Під час зустрічі у Нью-Йорку 23 вересня президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський обговорили, серед іншого, зняття табу на постачання зброї для України. Про це в ефірі ТСН повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
За його словами, перше питання на порядку денному у розмові лідерів – як наблизити справедливий мир та як максимально консолідувати дипломатичні зусилля світу.
Глава МЗС нагадав, що Україна дала чіткий сигнал, що прагне завершити війну цього року, а також погодилася на перемир’я.
"Зараз настав час об’єднати світові зусилля і змусити Росію до реальних перемовин. Тому відбулася дуже продуктивна в цьому контексті розмова з Трампом", – сказав Сибіга, назвавши спілкування "історичного характеру", коли воно змінює парадигму.
Міністр також розповів, що на зустрічі йшла мова про заморожені активи. Він вважає, що справедливо, аби держава-агресорка платила за руйнування, які вона спричинила.
"Звичайно, що мова йшла про зняття табу. Про зняття будь-яких табу на постачання зброї для України. Має бути пакет стримання. Росія повинна розуміти, що атакуючи Україну 800 чи 600 дронами, вона буде отримувати таку ж пропорційну відповідь, а то і більше", – зазначив Сибіга.
Він додав, що все це Зеленський зміг пояснити напряму американському колезі. Крім цього, лідери говорили про ситуацію на полі бою, спільні економічні проєкти та взаємодію щодо дронових технологій.
- 26 вересня The Telegraph писала, що Зеленський на зустрічі в Нью-Йорку просив у Трампа далекобійні ракети Tomahawk.
- Axios повідомило, що президент Штатів відмовився продати членам НАТО крилаті ракети Tomahawk для подальшого передання Україні.
- За даними WSJ, Трамп заявив Зеленському, що відкритий до зняття обмежень на удари вглиб Росії зброєю США.
