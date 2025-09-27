Трамп і Зеленський говорили про знаття табу на постачання зброї для України – Сибіга

РФ повинна розуміти, що атакуючи Україну сотнями БпЛА, вона буде отримувати таку ж пропорційну відповідь, а то і більше, заявив глава МЗС

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Під час зустрічі у Нью-Йорку 23 вересня президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський обговорили, серед іншого, зняття табу на постачання зброї для України. Про це в ефірі ТСН повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, перше питання на порядку денному у розмові лідерів – як наблизити справедливий мир та як максимально консолідувати дипломатичні зусилля світу.

Глава МЗС нагадав, що Україна дала чіткий сигнал, що прагне завершити війну цього року, а також погодилася на перемир’я.

"Зараз настав час об’єднати світові зусилля і змусити Росію до реальних перемовин. Тому відбулася дуже продуктивна в цьому контексті розмова з Трампом", – сказав Сибіга, назвавши спілкування "історичного характеру", коли воно змінює парадигму.

Міністр також розповів, що на зустрічі йшла мова про заморожені активи. Він вважає, що справедливо, аби держава-агресорка платила за руйнування, які вона спричинила.

"Звичайно, що мова йшла про зняття табу. Про зняття будь-яких табу на постачання зброї для України. Має бути пакет стримання. Росія повинна розуміти, що атакуючи Україну 800 чи 600 дронами, вона буде отримувати таку ж пропорційну відповідь, а то і більше", – зазначив Сибіга.

Він додав, що все це Зеленський зміг пояснити напряму американському колезі. Крім цього, лідери говорили про ситуацію на полі бою, спільні економічні проєкти та взаємодію щодо дронових технологій.

26 вересня The Telegraph писала, що Зеленський на зустрічі в Нью-Йорку просив у Трампа далекобійні ракети Tomahawk.

Axios повідомило, що президент Штатів відмовився продати членам НАТО крилаті ракети Tomahawk для подальшого передання Україні.

За даними WSJ, Трамп заявив Зеленському, що відкритий до зняття обмежень на удари вглиб Росії зброєю США.