Трамп и Зеленский говорили о снятии табу на поставки оружия для Украины – Сибига

РФ должна понимать, что атакуя Украину сотнями БпЛА, она будет получать такой же пропорциональный ответ, а то и больше, заявил глава МИД

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Во время встречи в Нью-Йорке 23 сентября президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили, среди прочего, снятие табу на поставки оружия для Украины. Об этом в эфире ТСН сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, первый вопрос на повестке дня в разговоре лидеров – как приблизить справедливый мир и как максимально консолидировать дипломатические усилия мира.

Глава МИД напомнил, что Украина дала четкий сигнал, что стремится завершить войну в этом году, а также согласилась на перемирие.

"Сейчас настало время объединить мировые усилия и заставить Россию к реальным переговорам. Поэтому состоялся очень продуктивный в этом контексте разговор с Трампом", – сказал Сибига, назвав общение "исторического характера", когда оно меняет парадигму.

Министр также рассказал, что на встрече шла речь о замороженных активах. Он считает, что справедливо, чтобы государство-агрессор платило за разрушения, которые оно вызвало.

"Конечно, что речь шла о снятии табу. О снятии любых табу на поставки оружия для Украины. Должен быть пакет сдерживания. Россия должна понимать, что атакуя Украину 800 или 600 дронами, она будет получать такой же пропорциональный ответ, а то и больше", — отметил Сибига.

Он добавил, что все это Зеленский смог объяснить напрямую американскому коллеге. Кроме этого, лидеры говорили о ситуации на поле боя, совместных экономических проектах и взаимодействии по дроновым технологиям.

26 сентября The Telegraph писала, что Зеленский на встрече в Нью-Йорке просил у Трампа дальнобойные ракеты Tomahawk.

Axios сообщило, что президент Штатов отказался продать членам НАТО крылатые ракеты Tomahawk для дальнейшей передачи Украине.

По данным WSJ, Трамп заявил Зеленскому, что открытый к снятию ограничений на удары вглубь России оружием США.