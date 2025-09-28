Штати ведуть переговори щодо продажу ракет Tomahawk для України, заявив Венс

Джей Ді Венс (Фото: Tolga Akmen / EPA)

Сполучені Штати ведуть переговори щодо продажу далекобійних ракет Tomahawk європейським партнерам для передання Україні, повідомив американський віцепрезидент Джей Ді Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Що ж, просто зараз, як сказав президент [США Дональд Трамп], ми розглядаємо це питання [щодо продажу Tomahawk для України]. Ми, безумовно, розглядаємо низку запитів від європейців", – розповів політик.

Читайте також Як працюють ракети Tomahawk, які Україна хоче отримати від партнерів

Водночас Венс додав, що остаточне рішення з цього питання ухвалюватиме Трамп, додавши, що і в цьому випадку президент "зробить те, що найкраще відповідає інтересам США".

Віцепрезидент США зазначив, що Вашингтон просто зараз веде переговори стосовно продажу таких ракет.

У цьому ж інтерв'ю американський політик повідомив, що впродовж останніх тижнів Росія відмовилась від двосторонніх зустрічей з Україною та тристоронніх за участю Трампа або інших посадовців його адміністрації.

ДОВІДКА. Tomahawk – це американська субзвукова крилата ракета великої дальності, призначена для ударів по наземних цілях із моря чи підводних човнів. Широко використовувалась у різних конфліктах: війна в Перській затоці 1991 року, Ірак, Лівія, Афганістан тощо. Дальність польоту ракети залежить від модифікації, але в основному становить 1600 км. Tomahawk – це американська субзвукова крилата ракета великої дальності, призначена для ударів по наземних цілях із моря чи підводних човнів. Широко використовувалась у різних конфліктах: війна в Перській затоці 1991 року, Ірак, Лівія, Афганістан тощо. Дальність польоту ракети залежить від модифікації, але в основному становить 1600 км.