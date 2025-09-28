Штати ведуть переговори щодо продажу ракет Tomahawk для України, заявив Венс
Сполучені Штати ведуть переговори щодо продажу далекобійних ракет Tomahawk європейським партнерам для передання Україні, повідомив американський віцепрезидент Джей Ді Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Що ж, просто зараз, як сказав президент [США Дональд Трамп], ми розглядаємо це питання [щодо продажу Tomahawk для України]. Ми, безумовно, розглядаємо низку запитів від європейців", – розповів політик.
Водночас Венс додав, що остаточне рішення з цього питання ухвалюватиме Трамп, додавши, що і в цьому випадку президент "зробить те, що найкраще відповідає інтересам США".
Віцепрезидент США зазначив, що Вашингтон просто зараз веде переговори стосовно продажу таких ракет.
У цьому ж інтерв'ю американський політик повідомив, що впродовж останніх тижнів Росія відмовилась від двосторонніх зустрічей з Україною та тристоронніх за участю Трампа або інших посадовців його адміністрації.
- Штати продають НАТО зброю за програмою PURL, яку Альянс передає Україні.
- Співбесідники газети The Telegraph повідомляли, що президент Зеленський попросив американського колегу дати Україні Tomahawk під час зустрічі на Генасамблеї ООН.
- Співрозмовники видання WSJ повідомляли, що Вашингтон не виключає зняття обмежень на застосування американської зброї для ударів вглиб території Росії.
- Зеленський повідомив, що Україна веде зі США переговори щодо двох угод стосовно закупівлі озброєння та продажу дронів – Mega Deal і Drone Deal.
Коментарі (0)