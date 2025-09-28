Штати ведуть переговори щодо продажу ракет Tomahawk для України, заявив Венс
Джей Ді Венс (Фото: Tolga Akmen / EPA)

Сполучені Штати ведуть переговори щодо продажу далекобійних ракет Tomahawk європейським партнерам для передання Україні, повідомив американський віцепрезидент Джей Ді Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Що ж, просто зараз, як сказав президент [США Дональд Трамп], ми розглядаємо це питання [щодо продажу Tomahawk для України]. Ми, безумовно, розглядаємо низку запитів від європейців", – розповів політик.

Водночас Венс додав, що остаточне рішення з цього питання ухвалюватиме Трамп, додавши, що і в цьому випадку президент "зробить те, що найкраще відповідає інтересам США".

Віцепрезидент США зазначив, що Вашингтон просто зараз веде переговори стосовно продажу таких ракет.

У цьому ж інтерв'ю американський політик повідомив, що впродовж останніх тижнів Росія відмовилась від двосторонніх зустрічей з Україною та тристоронніх за участю Трампа або інших посадовців його адміністрації.

ДОВІДКА.
Tomahawk – це американська субзвукова крилата ракета великої дальності, призначена для ударів по наземних цілях із моря чи підводних човнів. Широко використовувалась у різних конфліктах: війна в Перській затоці 1991 року, Ірак, Лівія, Афганістан тощо. Дальність польоту ракети залежить від модифікації, але в основному становить 1600 км.
  • Штати продають НАТО зброю за програмою PURL, яку Альянс передає Україні.
  • Співбесідники газети The Telegraph повідомляли, що президент Зеленський попросив американського колегу дати Україні Tomahawk під час зустрічі на Генасамблеї ООН.
  • Співрозмовники видання WSJ повідомляли, що Вашингтон не виключає зняття обмежень на застосування американської зброї для ударів вглиб території Росії.
  • Зеленський повідомив, що Україна веде зі США переговори щодо двох угод стосовно закупівлі озброєння та продажу дронів – Mega Deal і Drone Deal.
