Латвія передасть Україні британські бронемашини CVR(T)

Ще один контракт на закупівлю додаткової техніки Латвія підписала із Британією 2019 року.

Бойові розвідувальні гусеничні бронемашини "CVR(T)" (Combat Vehicle Reconnaissance) були закуплені у Великій Британії. Контракт підписали ще 2014 року на 123 бронемашини, з яких 116 модернізовані.

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Латвія передасть Україні британську гусеничну бронетехніку. Кількість машин не називають з метою безпеки, передає Delfi з посиланням на Міноборони Латвії.

Під час візиту до України в рамках Кримської платформи прем'єр-міністерка Латвії Евіка Силіня повідомила, що країна надаватиме Україні військову допомогу у розмірі 0,25% від свого валового внутрішнього продукту (ВВП). Триватиме це до 2026 року щонайменше.

"Починаючи з наступного року, щорічна військова підтримка Латвії Україні складе 0,25% від нашого ВВП", – сказала вона.

ДОВІДКА. CVR(T) – це бойова машина розвідки (гусенична), створена у Великій Британії в 1960 році. На озброєння британської та армій інших країн світу надійшло 3500 машин цього класу. Залежно від модифікації вміщує 3-4 людини екіпажу. Може бути оснащена гарматою 76 мм L23A1 або 1 x 30 mm L21 Rarden, а також кулеметами L8A1, L9A1, GMPG або L37A1.