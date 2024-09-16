Латвія передасть Україні британські бронемашини CVR(T)
Латвія передасть Україні британську гусеничну бронетехніку. Кількість машин не називають з метою безпеки, передає Delfi з посиланням на Міноборони Латвії.
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Бойові розвідувальні гусеничні бронемашини "CVR(T)" (Combat Vehicle Reconnaissance) були закуплені у Великій Британії. Контракт підписали ще 2014 року на 123 бронемашини, з яких 116 модернізовані.
Ще один контракт на закупівлю додаткової техніки Латвія підписала із Британією 2019 року.
Під час візиту до України в рамках Кримської платформи прем'єр-міністерка Латвії Евіка Силіня повідомила, що країна надаватиме Україні військову допомогу у розмірі 0,25% від свого валового внутрішнього продукту (ВВП). Триватиме це до 2026 року щонайменше.
"Починаючи з наступного року, щорічна військова підтримка Латвії Україні складе 0,25% від нашого ВВП", – сказала вона.
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