Латвія надсилає ЗСУ найбільшу партію дронів власного виробництва

Андріс Спрудс (Фото: X-акаунт Спрудса)

Латвія готується відправити Збройним Силам України найбільшу партію безпілотників від своїх виробників. Про це в соціальній мережі X (Twitter) повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

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За його словами, до відправлення в Україну готова партія з 1400 безпілотників.

"На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України", – зазначив Спрудс.

Міністр додав, що у межах міжнародної коаліції безпілотників Латвія надала Україні загалом 3000 бойових дронів різних типів і характеристик.

"Разом з латвійськими компаніями ми продовжуватимемо надавати підтримку до перемоги України", – резюмував він.

16 січня Спрудс заявив, що Латвія працює над створенням коаліції з майже 20 країн, щоб надати Україні тисячі безпілотників.

25 січня в Міноборони повідомили, що Швеція й Велика Британія долучилися до коаліції дронів. 15 лютого британський уряд повідомив, що Велика Британія та Латвія очолять коаліцію безпілотників, у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на $250 млн.

21 березня міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що країна приєднується до коаліції дронів.

28 травня Спрудс сказав, що у 2024 році Латвія планує інвестувати у коаліцію безпілотників 20 млн євро.

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