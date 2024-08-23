Латвия отправляет ВСУ крупнейшую партию дронов собственного производства

Андрис Спрудс (Фото: X-аккаунт Спрудса)

Латвия готовится отправить Вооруженным Силам Украины самую большую партию беспилотников от своих производителей. Об этом в социальной сети X (Twitter) сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

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По его словам, к отправке в Украину готова партия из 1400 беспилотников.

"На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины", – отметил Спрудс.

Министр добавил, что в рамках международной коалиции беспилотников Латвия предоставила Украине в общей сложности 3000 боевых дронов разных типов и характеристик.

"Вместе с латвийскими компаниями мы будем продолжать оказывать поддержку до победы Украины", — резюмировал он.

16 января Спрудс заявил, что Латвия работает над созданием коалиции из почти 20 стран, чтобы предоставить Украине тысячи беспилотников.

25 января в Минобороны сообщили, что Швеция и Великобритания присоединились к коалиции дронов. 15 февраля британское правительство сообщило, что Великобритания и Латвия возглавят коалицию беспилотников, в рамках которой предоставят Украине тысячи дронов на $250 млн.

21 марта министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что страна присоединяется к коалиции дронов.

28 мая Спрудс сказал, что в 2024 году Латвия планирует инвестировать в коалицию беспилотников 20 млн евро.

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