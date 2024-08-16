Министр обороны Латвии – об операции в Курской области: Война вернулась к себе домой

Спрудс убежден, что Украина имеет абсолютно полное право защищать свою территорию, в частности, нанося удары по РФ

Андрис Спрудс и Рустем Умеров (Фото:Olivier Hoslet/EPA)

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс, комментируя операцию Вооруженных Сил Украины в Курской области РФ, заявил, что российская война "в какой-то мере вернулась к себе домой". Такое мнение глава оборонного ведомства страны высказал в интервью Голосу Америки.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Спрудс убежден, что Украина имеет абсолютно полное право защищать свою территорию и народ, в частности, нанося удары по России.

"Сейчас мы видим, что война в какой-то мере вернулась к себе домой. Войну начал российский диктатор Владимир Путин и Россия", — сказал он.

Министр отметил, что операцию ВСУ в Курской области он рассматривает как абсолютно легитимные действия в войне самозащиты, борьбе за свободу и целостность Украины.

"Я говорил это в начале, что на самом деле Путин беременный самоуничтожением, и рано или поздно это вернется назад. И теперь, как точно сказал президент Владимир Зеленский, война вернулась туда, откуда началась", — заявил Спрудс.

В то же время он призвал не недооценивать Россию. А особенно склонность к игнорированию человеческой жизни с ее стороны, как и агрессивность этой страны и ее готовность поставить все на военные рельсы.

Читайте также: Россияне заявили, что ВСУ уничтожили важный мост в Курской области. Олещук показал видео