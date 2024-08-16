Министр обороны Латвии – об операции в Курской области: Война вернулась к себе домой
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс, комментируя операцию Вооруженных Сил Украины в Курской области РФ, заявил, что российская война "в какой-то мере вернулась к себе домой". Такое мнение глава оборонного ведомства страны высказал в интервью Голосу Америки.
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Спрудс убежден, что Украина имеет абсолютно полное право защищать свою территорию и народ, в частности, нанося удары по России.
"Сейчас мы видим, что война в какой-то мере вернулась к себе домой. Войну начал российский диктатор Владимир Путин и Россия", — сказал он.
Министр отметил, что операцию ВСУ в Курской области он рассматривает как абсолютно легитимные действия в войне самозащиты, борьбе за свободу и целостность Украины.
"Я говорил это в начале, что на самом деле Путин беременный самоуничтожением, и рано или поздно это вернется назад. И теперь, как точно сказал президент Владимир Зеленский, война вернулась туда, откуда началась", — заявил Спрудс.
В то же время он призвал не недооценивать Россию. А особенно склонность к игнорированию человеческой жизни с ее стороны, как и агрессивность этой страны и ее готовность поставить все на военные рельсы.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.
- 13 августа президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал украинскую операцию в Курской области и отметил, что ситуация "создает настоящую дилемму" для Путина.
- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль более 80 населенных пунктов.
- 16 августа Сырский сообщил, что ВСУ продвинулись в Курской области еще на один-три километра.
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